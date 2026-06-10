Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без машины

Мужчины относятся к автомобилю у женщины спокойнее. Почти 80% опрошенных заявили, что наличие машины у девушки никак не влияет на готовность познакомиться или строить отношения. При этом для 44% мужчин автомобиль у женщины говорит прежде всего о мобильности, для 33% о практичности, для 28% о независимости.