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Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без машины

Треть опрошенных россиянок не рассматривают отношения с молодым человеком без автомобиля.

Треть опрошенных россиянок не рассматривают отношения с молодым человеком без автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

По данным исследования, только 21% женщин готовы встречаться с мужчиной без машины. Еще 46% надеются, что автомобиль у партнера появится со временем. При этом 33% вовсе не рассматривают отношения с мужчиной без авто.

Для большинства женщин машина ассоциируется со свободой. Так ответили 64% участниц опроса. Еще 55% считают, что автомобиль говорит о готовности мужчины помочь и подвезти в нужный момент. Каждая пятая россиянка воспринимает наличие машины как показатель состоятельности партнера. Еще 17% видят в этом признак статуса и амбиций.

Мужчины относятся к автомобилю у женщины спокойнее. Почти 80% опрошенных заявили, что наличие машины у девушки никак не влияет на готовность познакомиться или строить отношения. При этом для 44% мужчин автомобиль у женщины говорит прежде всего о мобильности, для 33% о практичности, для 28% о независимости.

Женщины также оценили поведение за рулем. Больше всего они ценят спокойствие и уверенность водителя, вежливость к другим участникам движения и аккуратное управление машиной. Главными «красными флагами» для девушек стали агрессивная езда, перестроения «шашками», постоянные сигналы и ругань за рулем.

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. респондентов.