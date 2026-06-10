В Московском зоопарке начали следить за животными с помощью ИИ

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции позволяют зрителям со всего мира наблюдать за животными Московского зоопарка, в том числе за редкими. Например, недавно там появился вольер с гигантскими выдрами, которые раньше не были представлены в России. Для них обустроен большой бассейн.