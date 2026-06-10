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Девелоперам офисов предоставят участки для переезда чиновников из Москвы

В сельской местности аналогичные льготы планируют дать религиозным организациям и казачьим обществам — для сельхозработ и сохранения традиционного уклада.

Губернатор Нижегородской области предложил поправки в региональный закон о земельных отношениях: они разрешат выдавать в аренду без торгов гос‑ и муниципальные участки под офисные здания площадью от 3 тыс. кв. м при себестоимости строительства не ниже 250 тыс. руб. за «квадрат». Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов пояснил, что в Нижнем Новгороде не хватает качественных офисов класса «А» — они нужны для размещения головных офисов крупных компаний, которые по поручению президента могут переехать из столицы в регионы.

Чиновник отметил, что даже органы власти ранее сталкивались с дефицитом подходящих помещений, а ограниченные размеры будущих объектов связаны с нехваткой пространства в центре города.

Кроме того, градостроительный комитет заксобрания предварительно поддержал ещё ряд поправок. Без торгов можно будет получить участки под небольшие региональные технопарки (0,3−0,99 га) для малых производственных компаний.

В сельской местности аналогичные льготы планируют дать религиозным организациям и казачьим обществам — для сельхозработ и сохранения традиционного уклада. Рассмотрение поправок в заксобрании намечено на 18 июня.

Ранее землю под коттеджный поселок выставили на торги в Дзержинске.