Девелоперам офисов предоставят участки для переезда чиновников из Москвы

Губернатор Нижегородской области предложил поправки в региональный закон о земельных отношениях: они разрешат выдавать в аренду без торгов гос‑ и муниципальные участки под офисные здания площадью от 3 тыс. кв. м при себестоимости строительства не ниже 250 тыс. руб. за «квадрат». Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».