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Уголовник ограбил круглосуточный киоск на Двинской

Ночью в отдел полиции поступило сообщение о грабеже в круглосуточном киоске на улице Двинской в Индустриальном районе Хабаровска. Неизвестный похитил выручку из кассового аппарата. На месте работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в момент нападения в киоске находилась продавец. Злоумышленник в куртке с капюшоном забежал за прилавок, вырвал лоток с деньгами и скрылся. Ущерб составил 69.

Ночью в отдел полиции поступило сообщение о грабеже в круглосуточном киоске на улице Двинской в Индустриальном районе Хабаровска. Неизвестный похитил выручку из кассового аппарата. На месте работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в момент нападения в киоске находилась продавец. Злоумышленник в куртке с капюшоном забежал за прилавок, вырвал лоток с деньгами и скрылся. Ущерб составил 69 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего мужчину, который ранее был судим за кражи и грабежи. Во время следствия он полностью погасил причиненный ущерб.