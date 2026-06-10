Уголовник ограбил круглосуточный киоск на Двинской

Ночью в отдел полиции поступило сообщение о грабеже в круглосуточном киоске на улице Двинской в Индустриальном районе Хабаровска. Неизвестный похитил выручку из кассового аппарата. На месте работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в момент нападения в киоске находилась продавец. Злоумышленник в куртке с капюшоном забежал за прилавок, вырвал лоток с деньгами и скрылся. Ущерб составил 69 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего мужчину, который ранее был судим за кражи и грабежи. Во время следствия он полностью погасил причиненный ущерб.