Донской бизнес увеличил закупки услуг по информационной безопасности на 31%

За год (из расчета апрель к апрелю) в Ростовской области число коммерческих торгов по услугам, касающимся информационной безопасности, увеличилось на 31%. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки ТендерПро.