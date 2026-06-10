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Донской бизнес увеличил закупки услуг по информационной безопасности на 31%

За год (из расчета апрель к апрелю) в Ростовской области число коммерческих торгов по услугам, касающимся информационной безопасности, увеличилось на 31%. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки ТендерПро.

За год (из расчета апрель к апрелю) в Ростовской области число коммерческих торгов по услугам, касающимся информационной безопасности, увеличилось на 31%. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки ТендерПро.

Наибольший рост показывают тендеры на киберразведку и мониторинг угроз (33,2%), обнаружение и реагирование на киберугрозы (26,9%) и предотвращение онлайн-мошенничества (24,4%).

Основная часть тендеров приходится на предприятия из крупных экономических центров. Почти треть (29,1%) поступает из Москвы и Подмосковья, 13,2% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Значительную активность также демонстрируют компании из Краснодарского края (5,6%), Свердловской (4,7%) и Ростовской (3,2%) областей.