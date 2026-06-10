Девушка-водитель и молодой бандит получили сроки за нападения в Хабаровске

В Хабаровске осудили двух участников преступной группы. Как установил суд, 31-летняя девушка и 20-летний парень вошли в банду, которая создавалась специально для нападений на людей и кражи их вещей. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
У каждого была своя роль. Девушка сидела за рулем, привозила подельников к местам преступлений и увозила их после. Молодой человек вместе с другими искал жертв, бил их, требовал деньги и забирал ценности.
С декабря 2024 по январь 2025 года они напали на пятерых человек в Хабаровске. В ход шел гаечный ключ, люди получали травмы, а преступники забирали наличку и телефоны. Общий ущерб составил больше 44 тысяч рублей.
Сами подсудимые вину признали не до конца. Они отрицали, что действовали в составе организованной группы.
Суд дал парню пять лет строгого режима. Девушку раньше уже судили за имущественные преступления, поэтому ей назначили восемь лет шесть месяцев общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.