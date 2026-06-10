Воду вернули в дома Левобережного района Воронежа

Напомним, ранее воронежцев предупредили, что в ночь с 9 на 10 июня пройдут аварийные работы на водоводе диаметром 600 миллиметров. Ресурс отключили с 21:00. Без воды оставались жители восьми улиц, семи переулков и одного проспекта.