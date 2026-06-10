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Воду вернули в дома Левобережного района Воронежа

Специалисты РВК завершили ремонт аварийного водовода.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты завершили ремонт водовода в Левобережном районе Воронежа в доме № 124 по улице Ленинградской. Ресурс начали возвращать в дома утром в среду, 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе РВК.

Аварийная бригада работала всю ночь. Специалисты успешно завершили ремонт водовода в 4:40, после рабочие открыли задвижки и восстановили подачу воды в жилые дома.

Напомним, ранее воронежцев предупредили, что в ночь с 9 на 10 июня пройдут аварийные работы на водоводе диаметром 600 миллиметров. Ресурс отключили с 21:00. Без воды оставались жители восьми улиц, семи переулков и одного проспекта.