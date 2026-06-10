Выдано разрешение на строительство школы в центре Перми

«Территория в границах улиц Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского долгое время оставалась сложной с градостроительной точки зрения, — рассказала госпожа Ермолина.— Изначально это были разрозненные земельные участки с разными типами собственности. В таких условиях разместить социальный объект было практически невозможно, но все вопросы были решены. Теперь проект переходит в активную фазу — выдано разрешение на строительство».