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ЦПКиО Волгограда 11 июня обработают от мошки и комаров

Прогулку по парку рекомендуют планировать на вторую половину дня.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 11 июня зеленые зоны в ЦПКиО и парке «Дружба: Волгоград — Баку» будут обрабатывать от комаров и мошки. Волгоградцам и гостям города рекомендуют отложить прогулку по парку на берегу Волги на вторую половину дня.

— Специалисты будут использовать безвредные препараты для людей и животных, воздействующие только на комаров и мошку. Но все же рекомендуем вам отложить прогулку на вторую половину дня, — предупредили в дирекции Центрального парка Волгограда.

Опрыскивать препаратами против мошкары и комаров будут зеленые поляны, площадку для кинопоказов, поляну возле главной сцены, а также зеленые зоны возле детских аттракционов и «Русских горок». А 12 июня в ЦПКиО будут отмечать День России. Обширная программа развлечений и на выходные.

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