ЦПКиО Волгограда 11 июня обработают от мошки и комаров

Опрыскивать препаратами против мошкары и комаров будут зеленые поляны, площадку для кинопоказов, поляну возле главной сцены, а также зеленые зоны возле детских аттракционов и «Русских горок». А 12 июня в ЦПКиО будут отмечать День России. Обширная программа развлечений и на выходные.