«Жемчужина Урала» под надежной защитой: на Тургояке открыт новый спасательный пост

В качестве демонстрации готовности дежурные спасатели провели тренировку по спасению сапбордиста. В связи с растущей популярностью этого вида отдыха, власти напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности: обязательно надевать спасательные жилеты и воздерживаться от выхода на воду в непогоду.