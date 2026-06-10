Что произошло с поездом Москва — Гомель, который остановили на одной из станций

Так, поезд Москва — Полоцк/Гомель (№ 55) выехал из столицы России по расписанию 9 июня в 19.56 по московскому времени. На конечную станцию в Беларуси, железнодорожный вокзал Гомеля, состав должен был прибыть в 08.36 по минскому времени, но задержался в пути.