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Что произошло с поездом Москва — Гомель, который остановили на одной из станций

БЖД сказала, почему поезд Москва — Гомель остановили на одной из станций.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Белорусской железной дороги сказали, почему поезд Москва — Гомель остановили на одной из станций, пишет БелТА.

Так, поезд Москва — Полоцк/Гомель (№ 55) выехал из столицы России по расписанию 9 июня в 19.56 по московскому времени. На конечную станцию в Беларуси, железнодорожный вокзал Гомеля, состав должен был прибыть в 08.36 по минскому времени, но задержался в пути.

В БЖД сказали, что поезд остановили на станции «Рыжковичи», что в Могилевской области. Причиной стала неисправность. Также уточнили, что на станцию, на которой был остановлен поезд, направили вспомогательный локомотив.

— Принимаются все необходимые меры, чтобы организовать доставку пассажиров. Поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно один час 10 минут, — прокомментировали в БЖД.

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