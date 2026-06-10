Мужчина 17 лет отработал пилотом авиакомпании без документов: обман раскрыли случайно

Заместитель начальника полиции Пил Милинович сравнил эту историю со сценарием фильма. Он пояснил, что Уолл дослужился до командира экипажа и летал на Boeing 767, 777 и 787. Полиция подчеркнула, что у Уолла никогда не было лицензии пилота транспортной авиации (ATPL-A), которая стала обязательной после его повышения до капитана в 2009 году.