Волгоградцам назвали комаров, несущих смертельную опасность

Также комары являются переносчиками лихорадки Зика, от которой тоже пока нет лечения. Её передают комары рода Aedes, они кусают людей исключительно в дневное время. А вирус денге можно получить от женских особей комаров вида Aedes aegypti и Aedes albopictus. Могут заразить эти насекомые и лихорадкой Западного Нила.