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Волгоградцам назвали комаров, несущих смертельную опасность

Так, переносчиками лихорадки Зика, от которой пока нет лечения, являются комары рода Aedes, они кусают людей исключительно в дневное время.

Комариные укусы для волгоградцев — привычное дело. Однако иногда они не так безобидны, как кажется, больше того — несут серьезную опасность, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

Так, эти крылатые насекомые рода Anopheles могут стать переносчиками малярии — если ё не начать вовремя лечить, болезнь может закончиться летальным исходом.

Ещё одно неприятное заболевание, передающееся комариными укусами — желтая лихорадка — в России регистрируются её завозные случаи. Лечения от неё нет и около половины пациентов, у которых развивается токсическая стадия болезни, умирают.

Также комары являются переносчиками лихорадки Зика, от которой тоже пока нет лечения. Её передают комары рода Aedes, они кусают людей исключительно в дневное время. А вирус денге можно получить от женских особей комаров вида Aedes aegypti и Aedes albopictus. Могут заразить эти насекомые и лихорадкой Западного Нила.

Особенно важно помнить об этом тем, кто собирается провести летний отпуск за пределами России. Им рекомендуют обратиться перед поездкой к врачу и узнать, какие препараты необходимо взять с собой для профилактики.

Ранее в РПН назвали районы Волгоградской области, где чаще всего болеют и умирают люди.