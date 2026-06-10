Волгоградцам назвали комаров, несущих смертельную опасность

Комариные укусы для волгоградцев — привычное дело. Однако иногда они не так безобидны, как кажется, больше того — несут серьезную опасность, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).
Так, эти крылатые насекомые рода Anopheles могут стать переносчиками малярии — если ё не начать вовремя лечить, болезнь может закончиться летальным исходом.
Ещё одно неприятное заболевание, передающееся комариными укусами — желтая лихорадка — в России регистрируются её завозные случаи. Лечения от неё нет и около половины пациентов, у которых развивается токсическая стадия болезни, умирают.
Также комары являются переносчиками лихорадки Зика, от которой тоже пока нет лечения. Её передают комары рода Aedes, они кусают людей исключительно в дневное время. А вирус денге можно получить от женских особей комаров вида Aedes aegypti и Aedes albopictus. Могут заразить эти насекомые и лихорадкой Западного Нила.
Особенно важно помнить об этом тем, кто собирается провести летний отпуск за пределами России. Им рекомендуют обратиться перед поездкой к врачу и узнать, какие препараты необходимо взять с собой для профилактики.
Ранее в РПН назвали районы Волгоградской области, где чаще всего болеют и умирают люди.