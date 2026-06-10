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40 БПЛА сбито над 15 воронежскими муниципалитетами: что известно 10 июня?

В одном районе повреждено оборудование связи.

Прошедшей ночью беспилотники пытались атаковать Воронежскую область — силы ПВО ликвидировали свыше 40 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Уточняется, что бесплотники были обнаружены и уничтожены в небе над тремя городскими округами и 12 районами.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одном районе в результате падения обломков было повреждено оборудование связи.

На момент публикации в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Под утро 10 июня в области также объявили ракетную опасность. Особый режим действовал до 5:51.

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