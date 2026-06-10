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Доверие к Америке рухнуло: сколько европейцев готовы назвать США своим союзником

Guardian: лишь 11% европейцев считают США союзником.

Источник: Комсомольская правда

Доверие европейцев к США достигло исторического минимума. Согласно опросу, проведенному в 15 европейских странах аналитическим центром «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR), лишь каждый десятый (11%) респондент считает Америку своим союзником, пишет The Guardian.

Год назад такого мнения придерживались 16% опрошенных, а в ноябре 2024 года — 22%. Большинство европейцев сомневаются, что США придут на помощь в случае нападения. При этом большинство жителей опрошенных стран уверены, что соседние государства придут им на выручку в кризисной ситуации.

Авторы исследования отмечают, что агрессивная политика Вашингтона на Ближнем Востоке, угрозы в адрес Гренландии, обещания вывести войска с европейских баз и скептицизм в отношении будущего НАТО способствовали росту европейского прагматизма. Европейцы все чаще выступают за увеличение оборонных расходов и снижение зависимости от Вашингтона.

Ранее Newsweek писал, что рейтинг одобрения Дональда Трампа обрушился до рекордно низких показателей на фоне войны США с Ираном. Только 38% американцев положительно оценивают работу президента, 59% — недовольны ею. Экономическая оценка его деятельности составила минус 29 пунктов — это худший результат за весь срок его пребывания у власти.

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