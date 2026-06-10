Доверие к Америке рухнуло: сколько европейцев готовы назвать США своим союзником

Год назад такого мнения придерживались 16% опрошенных, а в ноябре 2024 года — 22%. Большинство европейцев сомневаются, что США придут на помощь в случае нападения. При этом большинство жителей опрошенных стран уверены, что соседние государства придут им на выручку в кризисной ситуации.