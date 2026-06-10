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«Концессии» построят трубопровод ГВС к домам на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения на ул.

В Краснооктябрьском районе Волгограда начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения на ул. Триумфальной. Коммуникации пройдут в подвальных помещениях и позволят повысить качество водоснабжения жителей домов № 8 и № 16.

Для защиты стальных труб от коррозии коммунальщики покрывают коммуникации специальным химическим составом.

Отметим, новая линия будет выполнять рециркуляционную функцию и позволят решить проблему обеспечения качественным ГВС, которая здесь существовала с советских времён из-за конструктивных недостатков коммуникаций. После завершения строительства собственникам больше не придётся сбрасывать десятки кубометров остывшей из-за застоя воды. В 2025 году аналогичные работы позволили обеспечить качественным ресурсом жителей МКД в Дзержинском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда.

Фото: «Концессии».