Железнодорожные маршруты в Крым через Ростов ограничили дневным временем

Десять поездов теперь будут завершать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная. В их число входят составы из столицы, следующие в Симферополь и Евпаторию, поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь. Также ограничения коснулись железнодорожных маршрутов из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.