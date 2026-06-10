Мемориал «Последняя атака» досрочно благоустроили в Чегдомыне

— Центральным элементом композиции является скульптура солдата, устремившегося в атаку. Фигура высотой 6,5 метра установлена на гранитном постаменте. Позади расположены четыре бетонных пилона с гранитными мемориальными досками, на которых увековечены имена 1 760 жителей района, не вернувшихся с фронта. В 2025 году на «Аллее Славы», где расположен мемориал, состоялось торжественное открытие гранитных плит с именами земляков, погибших в ходе специальной военной операции, — указано в описании мемориального комплекса в Межпоселенческом Чегдомынском краеведческом музее.