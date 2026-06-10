Мемориал «Последняя атака» досрочно благоустроили в Чегдомыне

Благоустройство мемориала «Последняя атака» досрочно завершили в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», по программе «Формирование комфортной городской среды» здесь было решено создать единый мемориальный ансамбль: переместить плиты с именами героев ВОВ для открытия вида на пилоны с именами героев СВО, установить новую звезду «Вечного огня».
— Новое обрамление «Вечного огня» — пятиконечную звезду — привезли к нам из Москвы, достигает она одного метра в диаметре. Накануне мы провели тестовый запуск мемориального элемента, а непосредственно торжественное мероприятие состоится уже 11 июня, — рассказал глава администрации посёлка Чегдомын Вадим Ферапонтов.
Специалисты постарались выполнить необходимые работы в ускоренном темпе, для того, чтобы ко Дню России жители Чегдомына уже смогли оценить обновление. Однако в дальнейшем территория продолжит преображаться — следующий этап работ предполагает уже объединение Аллеи шахтёрской славы, памятника воинам-интернационалистам.
Отметим, что мемориальный комплекс «Последняя атака» в Чегдомыне открыли в 30-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
— Центральным элементом композиции является скульптура солдата, устремившегося в атаку. Фигура высотой 6,5 метра установлена на гранитном постаменте. Позади расположены четыре бетонных пилона с гранитными мемориальными досками, на которых увековечены имена 1 760 жителей района, не вернувшихся с фронта. В 2025 году на «Аллее Славы», где расположен мемориал, состоялось торжественное открытие гранитных плит с именами земляков, погибших в ходе специальной военной операции, — указано в описании мемориального комплекса в Межпоселенческом Чегдомынском краеведческом музее.