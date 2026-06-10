В Хабаровске грабитель ночью забрал выручку из киоска на глазах у продавца

Инцидент произошёл ночью на улице Двинской в Индустриальном районе. По данным полиции, неизвестный в куртке с капюшоном забежал за прилавок, вырвал лоток с деньгами из кассового аппарата и скрылся. В момент нападения в киоске находилась продавец.