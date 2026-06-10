В Хабаровске грабитель ночью забрал выручку из киоска на глазах у продавца

В Хабаровск полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже выручки из круглосуточного киоска по продаже табачной продукции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл ночью на улице Двинской в Индустриальном районе. По данным полиции, неизвестный в куртке с капюшоном забежал за прилавок, вырвал лоток с деньгами из кассового аппарата и скрылся. В момент нападения в киоске находилась продавец.
Ущерб предприниматель оценил в 69 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи житель микрорайона «Большой Аэродром».
Отмечается, что во время следственных действий мужчина возместил причинённый ущерб из личных средств.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.