Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске грабитель ночью забрал выручку из киоска на глазах у продавца

Инцидент произошёл в круглосуточном киоске на улице Двинской.

В Хабаровск полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже выручки из круглосуточного киоска по продаже табачной продукции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошёл ночью на улице Двинской в Индустриальном районе. По данным полиции, неизвестный в куртке с капюшоном забежал за прилавок, вырвал лоток с деньгами из кассового аппарата и скрылся. В момент нападения в киоске находилась продавец.

Ущерб предприниматель оценил в 69 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи житель микрорайона «Большой Аэродром».

Отмечается, что во время следственных действий мужчина возместил причинённый ущерб из личных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.