Лагерь «Берёзка» в Манском районе готовят к приему детей

В загородном оздоровительном лагере «Берёзка» в Манском районе завершается подготовка к приему детей. На территории заканчивают благоустройство и монтаж системы видеонаблюдения. Накануне в лагере прошло выездное совещание с участием представителей департамента социального развития, подрядной организации, главного управления образования, ресурсно-технического центра и руководства лагеря. Комиссия проверила ход ремонтных работ и готовность корпусов для проживания детей. За лето в лагере отдохнут 360 детей. Для них построили два современных жилых модульных корпуса, пищеблок, медицинский блок и общежитие для педагогов, а также оборудовали новые модульные туалеты. [caption id= «attachment_368819» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Кроме того, по периметру лагеря установили новое ограждение и полностью заменили инженерные сети. Сейчас продолжается монтаж видеонаблюдения, установка технологического оборудования и асфальтирование дорожек. Как отметил заместитель руководителя департамента социального развития Андрей Сигида, модульные конструкции позволяют быстро возводить здания, обеспечивают комфорт и подходят для круглогодичного использования. «Берёзка» откроется для детей со второй смены и примет первых 120 отдыхающих. Напомним, что почти 13,5 тысячи первоклассников пойдут в школы большого Красноярска.