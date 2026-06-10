Секреты Липовой горы. Юные пермяки учились определять возраст деревьев

«Знаете, сначала дети казались довольно равнодушными, держались обособленно. Но когда мы начали брать пробы, выяснять возраст деревьев, почти все включились в процесс, — говорит педагог Екатерина Харитонова. — У каждого во время этой поездки нашлась своя зацепка: кому-то понравилось общаться с мастером леса, кому-то — рассматривать камни из его коллекции, кто-то ожил на экскурсии по лесу. Я считаю такой формат выездных практикумов очень удачным — чтобы дети узнали и природу, и профессии людей, которые её охраняют и изучают».