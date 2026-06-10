Минздрав ищет подрядчика для оценки качества услуг в медучреждениях области

Согласно документации, исследование направлено на изучение «общественного мнения населения Калининградской области в отношении качества условий оказания медицинских услуг». Исполнителю предстоит провести опросы пациентов, обработать анкеты, собранные через интернет и специальные урны в медучреждениях, а также проанализировать официальные сайты и информационные стенды организаций.