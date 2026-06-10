Минздрав ищет подрядчика для оценки качества услуг в медучреждениях области

Министерство здравоохранения региона ищет подрядчика для проведения социологического исследования «Оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 900 тыс. рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 19 июня, итоги планируют подвести 23 июня. Выполнить работы необходимо с момента заключения контракта до 1 ноября 2026 года.
Согласно документации, исследование направлено на изучение «общественного мнения населения Калининградской области в отношении качества условий оказания медицинских услуг». Исполнителю предстоит провести опросы пациентов, обработать анкеты, собранные через интернет и специальные урны в медучреждениях, а также проанализировать официальные сайты и информационные стенды организаций.
В ходе работы планируется оценить открытость и доступность информации о медучреждениях, комфортность условий оказания услуг, доступность медицинской помощи для инвалидов, доброжелательность персонала и уровень удовлетворённости пациентов.
По итогам исследования подрядчик должен сформировать рейтинги медицинских организаций, подготовить перечни выявленных недостатков и рекомендации по улучшению качества их работы. Также результаты сравнят с показателями 2023−2025 годов и включат в итоговый отчёт.
Ранее анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.