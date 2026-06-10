Полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области

Жителю Семенова грозит до трех лет лишения свободы за передачу злоумышленникам доступа к своему банковскому счету. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Дроппер 2009 года рождения действовал из корыстных побуждений. После передачи личных данных для проведения неправомерных операций молодой человек получил вознаграждение в размере 2 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей.
Ранее мы писали, что 5 подозреваемых в дропперстве задержали за неделю в Нижегородской области.