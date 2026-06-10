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Полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области

Молодой человек передал доступа к банковскому счёту.

Источник: Живем в Нижнем

Жителю Семенова грозит до трех лет лишения свободы за передачу злоумышленникам доступа к своему банковскому счету. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дроппер 2009 года рождения действовал из корыстных побуждений. После передачи личных данных для проведения неправомерных операций молодой человек получил вознаграждение в размере 2 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей.

Ранее мы писали, что 5 подозреваемых в дропперстве задержали за неделю в Нижегородской области.