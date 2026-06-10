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В Красноярске ищут актеров для сериала по мотивам реальных событий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске пройдет кастинг профессиональных актеров для сериала «Один из нас».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске пройдет кастинг профессиональных актеров для сериала «Один из нас».

Кинокомпания «Триикс Медиа» приглашает мужчин и женщин разных типажей. Мужчин рассматривают в возрасте от 20 до 55 лет, женщин — от 23 до 40 лет.

Сериал основан на реальных событиях, происходивших в Красноярске и его окрестностях в 2010—2018 годах. Съемки планируются в июле и августе.

Кастинг пройдет 11 и 13 июня с 17:00 в офисе кинокомпании «Сибирь Триикс Медиа» по адресу: Красноярск, ул. Каратанова, 11, 3 этаж.

Организаторы отмечают, что участие в кастинге открыто для профессиональных актеров.

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