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За загрязнение реки золотодобытчика оштрафовали на 4,5 млн рублей в Хабаровском крае

Компания, добывающая россыпное золото в районе имени Лазо, загрязнила приток реки Хор. Предприятие сбрасывало воду, использованную для очистки драгоценных металлов, без должной обработки. Экологический отдел Главного управления регионального государственного контроля обнаружил загрязнение притоки в мае этого года. Исследование показало: концентрация взвешенных веществ превысила 220 мг на литр — это в несколько раз выше нормы. Протяженность.

Компания, добывающая россыпное золото в районе имени Лазо, загрязнила приток реки Хор. Предприятие сбрасывало воду, использованную для очистки драгоценных металлов, без должной обработки. Экологический отдел Главного управления регионального государственного контроля обнаружил загрязнение притоки в мае этого года. Исследование показало: концентрация взвешенных веществ превысила 220 мг на литр — это в несколько раз выше нормы. Протяженность загрязненного участка составила 990 метров. Ущерб оценен в 4,5 млн рублей. Компания обязана возместить его добровольно или в судебном порядке. Средства поступят в федеральный бюджет.