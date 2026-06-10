43-летний рецидивист избил соседа на Колыме

Во время ссоры в жилом доме поселка Ягодного ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина несколько раз ударил в лицо 53-летнего соседа. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Подозреваемый находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.