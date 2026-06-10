Варнава получает от 2,5 млн за корпоративы за рубежом и выдвигает жёсткий райдер

Отдельное внимание уделяется требованиям артистки к организации поездок и проживания. Перелёты, согласно её условиям, допускаются только бизнес-классом, а размещение — в люксовых номерах с предварительной проверкой на отсутствие неприятных запахов. В райдер также входят напитки и продукты: несколько бутылок вина, джин, ингредиенты для безалкогольного коктейля «Кровавая Мэри», а также сырные и мясные закуски и лосось на гриле.