Врач развеял мифы о простуде из-за использования кондиционера: откуда на самом деле берутся болезни

Во-вторых, люди часто путают респираторную инфекцию и миозит — воспаление мышц из-за локального спазма сосудов, когда от ледяного потока «заклинивает» шею или спину. В таком случае нужны противовоспалительные средства и теплый компресс, а не противовирусные. Чтобы избежать «окна уязвимости» для вирусов, разница температур между улицей и домом не должна превышать 5−7 °C, а жалюзи прибора нужно направлять вверх или в сторону.