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ВТБ восстановил своды и отделку аванзала Дома Радио

Основные реставрационные работы в здании планируется завершить до конца 2026 года.

Источник: Время

В аванзале Дома Радио восстановили исторические своды и отделку стен, демонтировали строительные леса, сообщает пресс-служба ВТБ. Основные реставрационные работы в здании планируется завершить до конца 2026 года, после чего начнётся техническая подготовка к открытию. Проект реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию реализует ВТБ.

Интерьеры аванзала отличаются сложной декоративной отделкой. При обследовании реставраторы выявили повреждения, следы протечек и многослойные поздние окрасы. Специалисты удалили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию: восстановили лепной декор сводов и поверхности стен, имитирующие мрамор.

«Аванзал — первое завершённое пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть исторические слои разных эпох. Такой подход будет применён ко всему зданию. Мы рассчитываем закончить основные работы до конца 2026 года, после чего приступим к технической подготовке к открытию и формированию программы. Здание, его история и архитектурная логика вдохновляют нас и помогают определить будущую роль Дома Радио как центра культуры и искусства», — рассказала Дарья Филиппова, старший вице‑президент ВТБ.

Особое внимание уделили живописным панно в фойе, примыкающем к аванзалу. Реставраторы исследовали состояние росписей, вскрыли авторские слои и устранили поздние записи.

Парадный аванзал станет центральной точкой притяжения посетителей: здесь будут собираться гости перед концертами в Первой студии, где реставрация продолжается. В концертном зале предстоит восстановить архитектурно‑художественную отделку, укрепить исторические конструкции, смонтировать складную систему кресел на 156 мест и установить современное акустическое и медиаоборудование.

Параллельно ведутся работы в других частях здания: укрепляют межэтажные перекрытия, прокладывают инженерные сети и ремонтируют крышу. На кровле уже восстановили исторические световые фонари, что вернёт в интерьеры естественное освещение.

Справка.

Дом Радио расположен на углу Малой Садовой и Итальянской улиц; построен в 1912—1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. С 1933 года в здании размещалось Ленинградское радио. В годы Великой Отечественной войны отсюда передавались сводки Совинформбюро и звучал метроном, ставший символом стойкости города.

С 2019 года Дом Радио функционирует как центр культуры и искусств и резиденция musicAeterna. После реставрации он станет современной многофункциональной площадкой для музыкальных мероприятий с репетиционными и танцевальными залами, лекторием, кинозалом, выставочным пространством, театральной студией и библиотекой‑фонотекой.

Реставрацию памятника осуществляет ВТБ в рамках программы «Культурная страна», в которой банк поддерживает ключевые культурные проекты и собственные инициативы в сфере искусства.

Фото — Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ.