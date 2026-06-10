ВТБ восстановил своды и отделку аванзала Дома Радио

«Аванзал — первое завершённое пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть исторические слои разных эпох. Такой подход будет применён ко всему зданию. Мы рассчитываем закончить основные работы до конца 2026 года, после чего приступим к технической подготовке к открытию и формированию программы. Здание, его история и архитектурная логика вдохновляют нас и помогают определить будущую роль Дома Радио как центра культуры и искусства», — рассказала Дарья Филиппова, старший вице‑президент ВТБ.