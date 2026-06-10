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Нижегородские гинекологи запатентовали технологию лечения скрытой патологии

Такое осложнение нередко возникает после распространённой операции по фиксации матки: по статистике, с повторным опущением сталкивается около трети женщин.

Специалисты гинекологического отделения больницы № 12 Нижнего Новгорода создали и успешно применяют инновационную методику борьбы с рецидивом энтероцеле — серьёзной патологии, при которой происходит опущение органов малого таза: петли кишечника оказывают давление на стенки влагалища. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Такое осложнение нередко возникает после распространённой операции по фиксации матки: по статистике, с повторным опущением сталкивается около трети женщин. Состояние сопровождается выраженным дискомфортом, болевым синдромом и нарушениями в работе выделительной системы.

Ранее для коррекции проблемы обычно использовали синтетические сетчатые импланты, однако они нередко провоцировали воспалительные реакции, отторжение и негативно влияли на интимную сферу жизни пациенток.

Новый подход нижегородских врачей основан на использовании исключительно собственных тканей организма женщины. Такая пластика позволяет надёжно устранить опущение, сохранить сексуальную функцию и существенно повысить качество жизни пациенток.

Ранее сообщалось, что нижегородки массово боятся гормонов из-за мифов 30-летней давности.