Сергей Кравцов высоко оценил опыт Пермского края в сфере воспитания подрастающего поколения

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в форуме по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений, состоявшемся в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Форум проходил в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ). Федеральный министр провел встречу с советниками директоров по воспитанию, педагогами, руководителями образовательных организаций, представителями родительского сообщества и обучающимися.
В ходе общения поднимались темы распространения опыта регионов по мероприятиям, касающимся Года единства народов России, создания методических рекомендаций для работы школ на селе и помощь родительским объединениям.
Сергей Кравцов ознакомился с экспозицией «Как я стал “навигатором детства?”, развернутой в пермском университете, кроме того, ему рассказали, как организован физкультурно-оздоровительный комплекс ПГГПУ. Студенты вуза в ходе общения с министром проявили повышенный интерес к должности советника директора по воспитанию. Молодые люди рассказали Сергею Кравцову о своих намерениях быть включенными в кадровый резерв “навигаторов детства”.
В ходе церемонии награждения были отмечены лучшие педагоги и советники директоров по воспитанию. Сотрудникам ПГГПУ были вручены почетные грамоты губернатора, а также знаки Минпросвещения России «Почетный работник сферы образования РФ», а «навигаторам детства» — благодарственные письма ведомства.
Форум по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений проходит в Пермском крае в четвертый раз. В рамках его деловой программы состоялись тематические секции по ключевым направлениям воспитательной работы.