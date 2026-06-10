Сергей Кравцов высоко оценил опыт Пермского края в сфере воспитания подрастающего поколения

Сергей Кравцов ознакомился с экспозицией «Как я стал “навигатором детства?”, развернутой в пермском университете, кроме того, ему рассказали, как организован физкультурно-оздоровительный комплекс ПГГПУ. Студенты вуза в ходе общения с министром проявили повышенный интерес к должности советника директора по воспитанию. Молодые люди рассказали Сергею Кравцову о своих намерениях быть включенными в кадровый резерв “навигаторов детства”.