В Красноярском крае подвели итоги 2025 года на публичных слушаниях

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко прокомментировал итоги публичных слушаний: «Отчёт об исполнении бюджета — важная часть публичного бюджетного процесса края. Мы оцениваем параметры финансовой дисциплины и ключевые направления расходования средств за прошедший год. Нам важно оценить формирование и исполнение бюджета в истекшем году, определить приоритеты для формирования бюджета на будущий год. Для нас краевой бюджет — это, прежде всего, конкретные направления, и они гораздо важнее общих цифр расходов, превышающих полтриллиона рублей. Для нас важно, что так называемый “детский бюджет” — расходы на жилье для детей-сирот, кружки и секции, социальные льготы для многодетных и малообеспеченных семей — в прошлом году составил почти 18,5 миллиарда рублей. Значительный объем средств направлен на поддержку муниципалитетов — 33% от общего бюджета края. И, безусловно, важно, что в полном объеме обеспечена система государственных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей. Считаю, что именно через призму этих приоритетов и дисциплины исполнения обязательств нужно оценивать работу с бюджетом».