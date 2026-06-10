В Красноярском крае подвели итоги 2025 года на публичных слушаниях

В Законодательном Собрании Красноярского края прошли публичные слушания об исполнении краевого бюджета за 2025 год. В мероприятии приняли участие краевые депутаты, члены правительства края, представители муниципалитетов и общественности.
Вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь отметил, что регион входит в десятку лидеров России по объему инвестиций и параметрам бюджета, оставаясь лидером в Сибирском федеральном округе. Доходы консолидированного бюджета приблизились к 560 миллиардам рублей — выросли на 40 миллиардов. Расходы впервые перешагнули отметку в 600 миллиардов, а параметры краевого бюджета достигли 500 миллиардов. Год оказался удачным для края на сырьевых и валютных рынках, что помогло бюджету, особенно на фоне снижения поступлений по налогу на прибыль. Другие налоговые поступления, наоборот, выросли — почти 14 миллиардов рублей дал налог на доходы физических лиц. Это 29% в структуре налоговых и неналоговых доходов. Край полностью погасил коммерческие заимствования. Кроме того, федеральный центр списал региону 5,5 миллиарда рублей бюджетного долга, укрепив финансовую безопасность.
На меры поддержки жителей, включая помощь семьям участников СВО, направлено свыше 90 миллиардов рублей. Также выделены средства для повышения зарплат бюджетникам и увеличения МРОТ. На реализацию 13 национальных проектов направлено около 50 миллиардов рублей. Основные ресурсы сосредоточены в направлениях «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная активная жизнь». На льготные лекарства выделено 13,3 миллиарда, на жильё для детей-сирот — около 5 миллиардов, на переселение из аварийного жилья — 2 миллиарда рублей. Доля бюджета развития достигает 20%. Средства идут на строительство школ, поликлиник, дорог и объектов ЖКХ. Особое внимание уделяется инициативному бюджетированию, когда жители сами выбирают объекты для благоустройства. Объем межбюджетных трансфертов территориям составил 165 миллиардов рублей. Совокупная финансовая база муниципалитетов превысила 270 миллиардов, просроченная кредиторская задолженность на местах отсутствует.
Министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур рассказала, что экономика края продемонстрировала стабильность, сохранив высокий инвестиционный потенциал и обеспечив продовольственную безопасность. Объем вложений в основной капитал достиг 1,4 трлн рублей, увеличившись на 17,4%. Но индекс промышленного производства снизился до 97,9%. В металлургии и лесопромышленном комплексе зафиксирован спад, связанный с логистическими ограничениями и охлаждением спроса. Однако машиностроение и энергетика показали уверенный рост.
Министр строительства и ЖКХ Максим Говорушкин рассказал, что за 5 лет на развитие инфраструктуры направлено 87,7 млрд рублей, что позволило реализовать масштабные проекты в сфере жилья, коммунального хозяйства и социальной сферы.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко прокомментировал итоги публичных слушаний: «Отчёт об исполнении бюджета — важная часть публичного бюджетного процесса края. Мы оцениваем параметры финансовой дисциплины и ключевые направления расходования средств за прошедший год. Нам важно оценить формирование и исполнение бюджета в истекшем году, определить приоритеты для формирования бюджета на будущий год. Для нас краевой бюджет — это, прежде всего, конкретные направления, и они гораздо важнее общих цифр расходов, превышающих полтриллиона рублей. Для нас важно, что так называемый “детский бюджет” — расходы на жилье для детей-сирот, кружки и секции, социальные льготы для многодетных и малообеспеченных семей — в прошлом году составил почти 18,5 миллиарда рублей. Значительный объем средств направлен на поддержку муниципалитетов — 33% от общего бюджета края. И, безусловно, важно, что в полном объеме обеспечена система государственных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей. Считаю, что именно через призму этих приоритетов и дисциплины исполнения обязательств нужно оценивать работу с бюджетом».