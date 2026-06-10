78-летний житель Перми обвиняется в фиктивной постановке на учет 30 иностранцев

По данным следствия, пенсионер за денежное вознаграждение в размере от 6 тыс. до 8 тыс. руб. фиктивно ставил на миграционный учет граждан Таджикистана и Узбекистана. Для этого он заключал с ними ложные трудовые договоры, позволявшие получать трудовые патенты. В фиктивных документах использовались подставные данные граждан РФ.