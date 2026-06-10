Поезда будут приезжать в Крым только в светлое время суток

При этом теперь восемь пар поездов будут ходить по Крыму в светлое время суток — с 5:00 до 23:00. Оставшиеся шесть пар поездов, следующих по десяти маршрутам в Республику Крым ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная. По прибытии пассажиров доставят до пункта назначения на автобусах.