18-летняя студентка из Ачинска подрабатывала у мошенников из TikTok

В Ачинске будут судить студентку, которая за 5 тысяч рублей помогала мошенникам обналичивать деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным следствия, в январе 2026 года первокурсница Ачинского торгово-экономического техникума нашла в TikTok объявление о лёгком заработке. Перейдя по ссылке в Telegram, она получила предложение использовать свои банковские счета для перевода чужих денег.
В один из февральских вечеров девушка несколько часов подряд переводила средства на указанные реквизиты. Она понимала, что участвует в незаконной схеме и помогает мошенникам скрывать следы преступлений. За это ей заплатили 5 тысяч рублей.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерные операции с электронными средствами платежа». Студентке грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске студентка распилила болгаркой сейф и отдала аферистам 5,7 млн.