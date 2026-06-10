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18-летняя студентка из Ачинска подрабатывала у мошенников из TikTok

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

В Ачинске будут судить студентку, которая за 5 тысяч рублей помогала мошенникам обналичивать деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным следствия, в январе 2026 года первокурсница Ачинского торгово-экономического техникума нашла в TikTok объявление о лёгком заработке. Перейдя по ссылке в Telegram, она получила предложение использовать свои банковские счета для перевода чужих денег.

В один из февральских вечеров девушка несколько часов подряд переводила средства на указанные реквизиты. Она понимала, что участвует в незаконной схеме и помогает мошенникам скрывать следы преступлений. За это ей заплатили 5 тысяч рублей.

Прокурор утвердил обвинение по ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерные операции с электронными средствами платежа». Студентке грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске студентка распилила болгаркой сейф и отдала аферистам 5,7 млн.