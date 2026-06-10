Режиссеру фильмов «Брат» и «Груз 200» Алексею Балабанову устанавливают памятник в Екатеринбурге

В Екатеринбурге приступили к установке памятника режиссеру Алексею Балабанову. К Дворцу молодежи на трале привезли бронзовый вагон весом больше 10 тонн, который станет частью композиции, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В ближайшее время доставят и другие детали: саму фигуру режиссера весом 300 килограммов и пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании и подводят электричество — фары трамвая будут светиться. Затем под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы на металлическом каркасе, соединенные с действующими путями. Официальное открытие памятника запланировано на 16 июня.
Решение увековечить память Балабанова приняли в августе прошлого года. Идею поддержал мэр Алексей Орлов. Директор литейной мастерской Дмитрий Брезгин называл работу над монументом большой честью, ведь режиссер всегда поддерживал уральских актеров и музыкантов.
Добавим, Алексей Балабанов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1959 году.
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