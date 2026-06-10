Режиссеру фильмов «Брат» и «Груз 200» Алексею Балабанову устанавливают памятник в Екатеринбурге

В ближайшее время доставят и другие детали: саму фигуру режиссера весом 300 килограммов и пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании и подводят электричество — фары трамвая будут светиться. Затем под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы на металлическом каркасе, соединенные с действующими путями. Официальное открытие памятника запланировано на 16 июня.