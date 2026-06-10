В Сумской области раненый мужчина сам извлёк осколок из-за страха мобилизации

Пострадавший вспомнил, что мины попали в его дом еще в 2025 году. В тот момент осколки задели его и его родного брата-инвалида. Брата госпитализировали, а сам мужчина отказался от помощи. Он пояснил, что любое лечебное учреждение он воспринимал как пункт призыва, откуда дорога ведет сразу на линию боевых действий.