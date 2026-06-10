За сутки при атаках на Белгородскую область один человек погиб, четверо ранены

В селе Отрадное Белгородского округа вследствие удара БПЛА по автомобилю получил ранения мирный житель. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство сгорело. Вчера стало известно, что в поселке Малиновка из-за атаки дрона на многоквартирный дом 8 июня погибла женщина. Также за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе 17-летняя девушка, пострадавшие 8 июня в селе Беловское. Все отпущены на амбулаторное лечение.