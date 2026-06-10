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За сутки при атаках на Белгородскую область один человек погиб, четверо ранены

ВСУ атаковали Белгородскую область 89 раз за прошедшие сутки. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

ВСУ атаковали Белгородскую область 89 раз за прошедшие сутки. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Мирный житель получил смертельные ранения от удара дрона в поселке Красная Яруга Краснояружского округа. Еще один человек пострадал в результате атаки беспилотника в поселке Быценкове.

В селе Отрадное Белгородского округа вследствие удара БПЛА по автомобилю получил ранения мирный житель. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство сгорело. Вчера стало известно, что в поселке Малиновка из-за атаки дрона на многоквартирный дом 8 июня погибла женщина. Также за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе 17-летняя девушка, пострадавшие 8 июня в селе Беловское. Все отпущены на амбулаторное лечение.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона получил ранения мирный житель. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Шебекинском округе мирная жительница получила акубаротравму в результате детонации на территории социального объекта. Она лечится дома.

Ударам также подверглись Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Ивнянский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Яковлевский округа Белгородской области. ВСУ восемь раз применяли артиллерию, авиацию и РСЗО при обстрелах. Также зафиксировано пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Всего над регионом уничтожено 103 дрона.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 74 раза — пострадали семь человек.

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