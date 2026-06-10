Фестиваль «Стрелка на Стрелке» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 21 июня

Главная тема фестиваля «Стрелка на Стрелке» — история речной культуры Нижнего Новгорода. Участников ждут два дня тренировок и соревнований под парусами — регаты «Стрелка на Лучах» и «Стрелка на СВ20», гонка новичков и интенсив «Парусные выходные». Новички смогут поучаствовать в закатных прогулках на мини-яхтах.