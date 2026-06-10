Фестиваль «Стрелка на Стрелке» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 21 июня

С 19 по 21 июня в Нижнем Новгороде состоится ежегодный фестиваль от парусного сообщества Сила ветра «Стрелка на Стрелке» (16+). Организаторы опубликовали программу мероприятий.
Главная тема фестиваля «Стрелка на Стрелке» — история речной культуры Нижнего Новгорода. Участников ждут два дня тренировок и соревнований под парусами — регаты «Стрелка на Лучах» и «Стрелка на СВ20», гонка новичков и интенсив «Парусные выходные». Новички смогут поучаствовать в закатных прогулках на мини-яхтах.
Также в рамках фестиваля 19 июня пройдет лекция заведующей отделом просветительской работы Нижегородского планетария Татьяны Калякиной о навигации путешественников по звездам. А 20 июня художник и писатель Евгений Стрелков проведет лекцию «Формула Волги» в ДК Центре.
Кроме того, запланировано несколько экскурсий. 19 июня гости отправятся в музей Красное Сормово, где им расскажут о первых пароходах и подводных лодках. 20 июня пройдет экскурсия «По следам Нижегородской ярмарки», а 21 июня — экскурсия на воде «Нижний вдоль берега».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что фестиваль «Большая Театральная» пройдет в Нижнем Новгороде 26 — 28 июня.