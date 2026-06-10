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В Хабаровском крае задержали подозреваемых в краже топлива

В Хабаровском крае задержали подозреваемых в хищении топлива из локомотива.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива задержаны в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК.

По данным следствия, попытка кражи произошла 3 июня 2026 года на перегоне железнодорожных станций Гайтер — Картель в Комсомольском районе Хабаровского края.

«Члены организованной группы, используя два специально оборудованных автомобиля, пытались совершить хищение дизельного топлива из бака локомотива, эксплуатируемого транспортной организацией, в объеме около 10 тысяч литров», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны при попытке скрыться с места преступления.

Уголовное дело в отношении членов группы возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на хищение имущества в составе группы).

В Восточном МСУТ СК добавили, что было допрошено более десяти подозреваемых. Двух фигурантов отправили под стражу.

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