В Хабаровском крае задержали подозреваемых в краже топлива

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива задержаны в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК.
По данным следствия, попытка кражи произошла 3 июня 2026 года на перегоне железнодорожных станций Гайтер — Картель в Комсомольском районе Хабаровского края.
«Члены организованной группы, используя два специально оборудованных автомобиля, пытались совершить хищение дизельного топлива из бака локомотива, эксплуатируемого транспортной организацией, в объеме около 10 тысяч литров», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники были задержаны при попытке скрыться с места преступления.
Уголовное дело в отношении членов группы возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на хищение имущества в составе группы).
В Восточном МСУТ СК добавили, что было допрошено более десяти подозреваемых. Двух фигурантов отправили под стражу.