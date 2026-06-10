«Остановись и охладись!»: на ж/д переезде Транссиба водителям напомнили о ПДД

9 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, КрасЖД организовала профилактическую акцию «Остановись и охладись!» для водителей автотранспорта на переезде поселка Зыково в пригороде Красноярска.
Этот переезд — один из самых интенсивных по трафику на красноярском участке Транссиба. Ежедневно через него проходят порядка 180 поездов и до 10 тысяч машин.
Чтобы привлечь внимание автомобилистов к проблеме нарушений ПДД на переездах, железнодорожники приготовили для них специальный сувенир, полезный в жаркое летнее время, — бутылочку воды с этикеткой-памяткой.
Она будет напоминать водителю о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и всегда быть внимательным и осторожным при пересечении железнодорожных переездов. Это сохранит не только его собственную жизнь, но и жизнь его пассажиров, машинистов и пассажиров поезда.
Бутылочки воды, а также специальные блокноты с правилами водителям вручали волонтеры КрасЖД во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, вместе с инспекторами ГАИ они провели с автомобилистами короткие беседы и обратили их внимание на то, что практически все ДТП на пересечении автомобильной и железной дорог происходят при попытке «проскочить» перед поездом.
В 2025 году на переездах КрасЖД по этой причине произошло 7 ДТП.
Красноярская железная дорога напоминает, что полностью решить проблему подобных нарушений может только ответственное поведение самих водителей и соблюдение ими правил дорожного движения.