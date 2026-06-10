«Остановись и охладись!»: на ж/д переезде Транссиба водителям напомнили о ПДД

Бутылочки воды, а также специальные блокноты с правилами водителям вручали волонтеры КрасЖД во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, вместе с инспекторами ГАИ они провели с автомобилистами короткие беседы и обратили их внимание на то, что практически все ДТП на пересечении автомобильной и железной дорог происходят при попытке «проскочить» перед поездом.