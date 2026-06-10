Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44 процента после выхода фильма о нем

Интерес к музыкальному каталогу певца Майкла Джексона вырос на 44 процента после выхода биографического фильма «Майкл» в апреле. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Кион музыка».
Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Billie Jean». Также наиболее популярными композициями оказались песни «Earth Song», «They Don’t Care About Us», «Bad», «Black Or White», «Beat It», «Thriller», «Dangerous», «You Are Not Alone» и «Smooth Criminal».
Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию певца, за которым закрепилось звание «короля поп-музыки». После выхода фильма пользователи стали чаще возвращаться как к главным хитам исполнителя, так и к его более поздним композициям, передает ТАСС.
28 мая в прокат вышел Антуана Фукуа «Майкл» — долгожданный байопик о Майкле Джексоне. Работа над фильмом началась еще в 2019 году. Каким он получился — в материале «Вечерней Москвы».
В ноябре американская певица Тейлор Свифт обогнала Мадонну и стала самой продаваемой артисткой в истории музыки. Продажи исполнительницы превысили показатели Мадонны на 351 тысячу альбомов. Пока Свифт все еще опережают группа Queen, певец Элвис Пресли, музыкант Майкл Джексон и группа The Beatles.