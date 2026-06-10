Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44 процента после выхода фильма о нем

Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию певца, за которым закрепилось звание «короля поп-музыки». После выхода фильма пользователи стали чаще возвращаться как к главным хитам исполнителя, так и к его более поздним композициям, передает ТАСС.