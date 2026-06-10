Спасатели рассказали, какие участки обследовали при поиске Усольцевых

При поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых спасатели за шесть дней обследовали более 50 кв. км таежной тайги и пещеру в районе горы Мальвинка, сообщило РБК региональное учреждение «Спасатель».
С 4 по 9 июня в поисках приняли участие 15 человек и шесть единиц техники.
«Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена», — говорится в сообщении.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября в районе поселка Кутурчин во время туристического маршрута к урочищу Буратинка. После обращения знакомого возбудили уголовное дело о пропаже.
9 октября сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали примерно в 7 км от Кутурчина, но поиски осложнялись погодными условиями и рельефом. 13 октября массовые поиски с участием волонтеров были завершены, дальнейшие работы продолжили спасатели.
12 ноября при осмотре автомобиля Сергея Усольцева обнаружили тайник с 600 тыс. руб. Поиски проводят до сих пор.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».