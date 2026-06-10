Калининградские аграрии начали использовать дроны для обработки полей в шести округах

Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных 9 июня, компания «Аэромакс» и агрохолдинг «ДолговГрупп» тестируют новые автономные технологии в поддержку задач президентского национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
До октября дроны будут обрабатывать тысячи гектаров полей. Беспилотники задействуют на участках со сложным рельефом, где использование традиционной сельхозтехники затруднено или неэффективно. Работы пройдут в Гусевском, Нестеровском, Черняховском, Краснознаменском, Озёрском и Гвардейском округах.
Использование инновационных решений направлено на оптимизацию обработки земель и повышение урожайности. Агродроны работают на высоте до пяти метров: они не повреждают посевы, повышают точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. Отказ от тяжёлой техники снижает нагрузку на почву и позволяет обрабатывать поля круглосуточно и сразу после дождя.
«Для нас участие в проекте — это возможность внедрить передовые технологии в производственные процессы и повысить эффективность использования ресурсов», — отметили учредители агрохолдинга «ДолговГрупп» Александр и Дмитрий Долговы.
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГК «Аэромакс» Валерий Пащенко сообщил, что компания рассматривает возможность расширения объёмов оказания услуг и сфер применения беспилотников в регионе. «Беспилотные системы могут использоваться не только в сельском хозяйстве, но и для мониторинга лесных территорий, а также решения логистических задач», — рассказал он.
В Калининградской области реализуется программа развития беспилотной авиации до 2030 года «Янтарный дрон». Одно из направлений — цифровизация агрокомплекса с применением беспилотных технологий. Правительство региона также прорабатывает возможность использования беспилотных систем в других отраслях народного хозяйства. Отдельное внимание уделяется подготовке кадров: на базе «Аэромакса» действует учебный центр, обеспечивающий подготовку и переподготовку специалистов для гражданских отраслей. К этой работе могут быть привлечены операторы с практическими навыками управления дронами, включая участников СВО.