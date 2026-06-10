Калининградские аграрии начали использовать дроны для обработки полей в шести округах

В Калининградской области реализуется программа развития беспилотной авиации до 2030 года «Янтарный дрон». Одно из направлений — цифровизация агрокомплекса с применением беспилотных технологий. Правительство региона также прорабатывает возможность использования беспилотных систем в других отраслях народного хозяйства. Отдельное внимание уделяется подготовке кадров: на базе «Аэромакса» действует учебный центр, обеспечивающий подготовку и переподготовку специалистов для гражданских отраслей. К этой работе могут быть привлечены операторы с практическими навыками управления дронами, включая участников СВО.