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Жительница Полесска получила 183 тыс. пособий на детей, скрыв, что они на гособеспечении

В Полесске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в.

Источник: ИА Прибыль Ru

мошенничестве при получении детских пособий. Женщина предоставила в органы соцзащиты недостоверные сведения о составе семьи.

Установлено, что она скрыла факт нахождения её несовершеннолетних детей на полном государственном обеспечении в специализированном социальном учреждении. На основании подложных документов ей назначили ежемесячное пособие.

С декабря 2023 года по июнь 2024 года злоумышленница получила социальные выплаты на общую сумму более 183 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.