Жительница Полесска получила 183 тыс. пособий на детей, скрыв, что они на гособеспечении

мошенничестве при получении детских пособий. Женщина предоставила в органы соцзащиты недостоверные сведения о составе семьи.
Установлено, что она скрыла факт нахождения её несовершеннолетних детей на полном государственном обеспечении в специализированном социальном учреждении. На основании подложных документов ей назначили ежемесячное пособие.
С декабря 2023 года по июнь 2024 года злоумышленница получила социальные выплаты на общую сумму более 183 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.