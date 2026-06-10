Янтарный комбинат в Калининграде вдвое ускорил очистку и сушку самоцветов

С учётом возросшей добычи специалисты доработали конструкцию комплекса для очистки и сушильных печей. Новый комплекс изготовлен из нержавеющей стали и оснащён автоматизированной системой разгрузки. Вместимость специальных ванн, где янтарь очищают от ископаемых фрагментов, увеличили в полтора раза, а благодаря новой форме ванн камень меньше повреждается при перемещении. Объём янтаря, который можно одновременно просушить в печи, вырос с 3 до 8 кубометров.