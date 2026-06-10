Янтарный комбинат в Калининграде вдвое ускорил очистку и сушку самоцветов

ключевых этапов производства — очистку, сортировку и сушку самоцвета. Благодаря новым конструкторским решениям производительность процессов увеличена вдвое.
Предприятие ведёт добычу на крупнейшем в мире месторождении — в Приморском карьере Калининградской области. Технология извлечения янтаря разработана самой компанией и постоянно совершенствуется. В этом году модернизировали основное оборудование для доведения камня до товарного вида.
С учётом возросшей добычи специалисты доработали конструкцию комплекса для очистки и сушильных печей. Новый комплекс изготовлен из нержавеющей стали и оснащён автоматизированной системой разгрузки. Вместимость специальных ванн, где янтарь очищают от ископаемых фрагментов, увеличили в полтора раза, а благодаря новой форме ванн камень меньше повреждается при перемещении. Объём янтаря, который можно одновременно просушить в печи, вырос с 3 до 8 кубометров.
Заместитель генерального директора по горно-добычному производству — главный инженер комбината Александр Смирнов отметил, что реновация комплекса позволила вдвое повысить эффективность процесса. «Конструктивные изменения дают возможность за одну рабочую смену доводить весь добытый за день янтарь до нужных параметров по размеру, степени очистки и влажности. С учётом стабильно высокого уровня добычи объём обработки может достигать восьми тонн в день», — пояснил он.
Калининградский янтарный комбинат — одно из самых современных производств в России и крупнейший игрок на международном рынке янтаря. На его долю приходится около 89% мировой легальной добычи самоцвета. Весь янтарь реализуется через открытые конкурсные процедуры: балтийский камень выставляют на ежедневные биржевые торги и аукционы для российских переработчиков.