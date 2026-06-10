Малый агробизнес Ростовской области получит поддержку 255 млн рублей

В рамках господдержки этим организациям могут компенсировать затраты, связанные с приобретением и внесением в неделимый фонд объектов для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, шерсти, пищевых лесных ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции. Компенсацию предоставят также за оборудование для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, специализированного автотранспорта. Размер компенсации не превысит 30% затрат, но не более 20 млн руб. из расчета на один агроагрегатор.