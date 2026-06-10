Загородные трассы ремонтируют в Хабаровском крае

Ремонт ведется в Ванинском, Советско-Гаванском, имени Лазо, Комсомольском, Хабаровском и других районах. Выполняются работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — в этом году регион в текущем году получил около 155 млн рублей. Так, на дорогах, ведущих к поселку Монгохто и селу Гатка, а также на трассе Переяславка — Аргунское в этом году подрядчики установят свыше 500 дорожных знаков и шесть автобусных остановок, а также нанесут почти 4 тысячи квадратных метров разметки. В Хабаровском районе модернизация коснется 10 объектов, в том числе трассы, ведущие к селам Дружба, Петропавловка и Черная Речка, а также дороги в обход Красной Речки. На них установят свыше 1,6 тысячи дорожных знаков, 37 автобусных остановок и более 400 сигнальных столбиков, а также нанесут свежую разметку. В Комсомольском районе работы ведутся на трассах Комсомольск-на-Амуре — Амурск, Селихино — Николаевск-на-Амуре и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Там появятся около 200 дорожных знаков, восемь автобусных остановок, 550 сигнальных столбиков и более 700 метров ограждения. Всего же на трассах краевого значения в этом году появится свыше 2,3 тысячи дорожных знаков, более 30 тысяч квадратных метров разметки, около 1 тысячи сигнальных столбиков и свыше 50 автобусных остановок.