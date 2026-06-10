«Мелодия» впервые выпустит винил с дальневосточным оркестром

Старейшая в России компания звукозаписи «Мелодия» в год своего 60-летия готовит уникальную пластинку. Впервые на виниле будет записан симфонический оркестр Хабаровского музыкального театра. Это событие приурочено к столетию театра. Презентация пластинки состоится уже на этой неделе во время праздничного концерта «Россия, ты — любовь моя». В программе — композиции из репертуара театра времен Великой Отечественной войны и военные песни о Дальнем Востоке. Их исполнят ведущие солисты Хабаровского музыкального театра на сцене Городского дворца культуры. Проект реализуется совместно с музеем «Мир говорящих машин» в рамках культурно-исторического проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)». Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов и министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края.