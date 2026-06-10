«Каролина» обыграла «Вегас» и сравняла счет в финале Кубка Стэнли

В гостевом поединке «Каролина Харрикейнз» одолела «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:3 и выровняла положение в финале Кубка Стэнли.
Вклад в победу внесли сразу несколько игроков: два гола забил Джордан Стаал, по одной шайбе на свой счет записали Логан Стэнковен, Джейсон Блейк и Николай Элерс.
В составе «Вегаса» результативными бросками отметились хоккеисты Марк Стоун, Вильям Карлссон и Бретт Хауден.
Участие в матче приняли и российские спортсмены. За «Харрикейнз» на лед выходили Александр Никишин и Андрей Свечников, а за «Голден Найтс» — Иван Барбашев и Павел Дорофеев.
Счет в серии стал равным — 2:2. Решающий матч состоится 12 июня на льду «Каролины», начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Ранее сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Шайбу на 71-й минуте забросил Конста Хелениус.
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что следующий Кубок мира по хоккею состоится в Канаде и Чехии. В Праге и Калгари пройдут матчи группового этапа и по одной игре плей-офф.